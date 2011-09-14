Тюремники стверджують, що Яценюку в СІЗО сподобалось

Народні депутати були вражені масштабністю і специфічними особливостями роботи Лук‘янівського СІЗО.

Про це повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

В службі уточнили, що у вівторок депутати Арсеній Яценюк, Сергій Соболєв, Руслан Князевич і Остап Семерак відвідали Лук‘янівське СІЗО.

"У відповідь на вимогу нардепів щодо надання можливості відвідати ув’язнених Юрія Луценка та Юлію Тимошенко начальником установи така можливість надана не була", - розповіли у відомстві.

В службі повідомили, що одночасно депутатам було роз’яснено, що на підставі рішення Конституційного суду №7-рп/2003 від 10.04.2003 року, для відвідання підслідних або підсудних осіб народні депутати мають керуватись нормами статей 7 та 12 закону "Про попереднє ув’язнення", а також статтею 162 Кримінально-процесуального кодексу України.

Цими статтями, зокрема, регламентовано порядок надання побачень із особами, взятими під варту, а також визначено перелік режимних моментів, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні ув’язнених в слідчих ізоляторах.

"Керівництвом установи в рамках діючого законодавства зазначеним депутатам було дозволено відвідання окремих об’єктів установи, зокрема приміщень медико-санітарної частини, харчоблоку, житлових приміщень відділення господарчого обслуговування установи та православний храм для засуджених", - уточнили в ДПС.

За підсумками візиту відбувся короткий обмін думками і враженнями народних депутатів з керівництвом установи.

"Яценюк та інші депутати виказали слова позитивного враження масштабністю і специфічними особливостями роботи установи", - повідомляє прес-служба.

Українська правда