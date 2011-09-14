Азаров звіряє плани уряду з користувачами Facebook

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що користувачі Facebook схвалюють його ініціативу обладнати всі квартири лічильниками тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів України.

«Днями на своїй сторінці на Facebook я поділився з користувачами соціальної мережі нашими планами: за два роки обладнати всі квартири в країні лічильниками тепла… Ви знаєте, зав’язалась дуже жвава дискусія», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що громадяни схвалюють це рішення й активно обговорюють, як краще його втілити в життя. «Багато хто пише, що вже зараз готовий навіть власним коштом встановити лічильник, але цьому опираються ЖЕКи і теплопостачальні організації – тому що їм важко буде покривати свою безгосподарність… Наприклад, Євгенія АБРАМОВА наголошує на необхідності в першу чергу вкладати кошти в модернізацію обладнання теплопостачальних підприємств і оновлення мереж», - зазначив глава уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що отримав від громадян багато відгуків, зауважень і пропозицій з приводу планів обладнати всі квартири лічильниками тепла.

Прем’єр-міністр пояснив, що індивідуальний облік тепла і модернізація підприємств теплокомуненерго є паралельними процесами, і це є складовою енергетичної стратегії держави, «яка має на меті реальну енергетичну незалежність і енергоефективність європейського зразка».

За словами М.АЗАРОВА, уряд має намір створити умови і стимули для такої роботи, вони передбачені програмою соціально-економічного розвитку і проектом держбюджету.

Загалом прем’єр наголосив, що громадяни України жваво реагують на його записи на сторінці у Facebook. «Звідки таке переконання? З фактів, коли громадяни зацікавлено і з відчуттям відповідальності за долю країни пропонують владі нові продуктивні ідеї, рішення, проекти», - сказав М.АЗАРОВ.