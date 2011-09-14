Захист Тимошенко вимагає відновити судове слідство у газовій справі

Адвокати екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО просять Печерський райсуд Києва поновити судове слідство у справі їхньої підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

За його словами, відповідна заява була зареєстрована в Печерському районному суді сьогодні.

«Ми скористалися своїм правом, передбаченим Кримінально-процесуальним кодексом, і звернулися до суду з проханням відновити судове слідство у даній кримінальній справі і дослідити докази, які дадуть можливість захисту посилатися на них у судових дебатах», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Він пояснив це тим, що до справи було долучено ряд документів, однак вони не були оголошені та досліджені судом.

За словами О.ПЛАХОТНЮКА, це означає, що на ці документи не можна посилатися у ході дебатів і суд не може їх враховувати під час ухвалення рішення по справі.

Адвокат зауважив, що, зокрема, захист проситиме дослідити доручення Ю.ТИМОШЕНКО тодішньому міністру палива та енергетики Юрію ПРОДАНУ, додатком до якого були директиви прем’єр-міністра, звіт НАК «Нафтогаз України», який підтверджує відсутність збитків у 2009 році, та аудит, проведений компанією «Ернст енд Янг».

За словами Ю.ПЛАХОТНЮКА, якщо суд не ухвалить рішення про необхідність відновлення судового слідства, то це означатиме, що об’єктивність нікому не потрібна.

О.ПЛАХОТНЮК також повідомив, що в разі поновлення судового слідства знову ставитиметься питання про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що 6-7 вересня були зареєстровані два клопотання про зміну запобіжного заходу, однак всупереч нормам закону вони не були розглянуті головуючим суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.