«Наша Україна» вимагає від Мартиненка вигнати з фракції «тушок»

Парламентська група партії «Наша Україна» заявляє про принципову вагу питання про виключення зі складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона» тих народних депутатів, які, зрадивши своїх виборців, увійшли до провладної коаліції та підтримали Харківські угоди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Підкреслюємо, що рішення, ухвалене фракцією 6 вересня, має нарешті набути сили. Ми вимагаємо від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА оприлюднити рішення фракції і звертаємося до нинішнього керівника фракції Миколи МАРТИНЕНКА, члена партії «Фронт Змін», із проханням наполегливо добитися остаточного завершення усіх формальних процедур. Подальше перебування в одній фракції із політичними «тушками» та колаборантами є для нашої парламентської групи неприйнятним», - наголошують у групі «Нашої України».