Безсмертний розповів про те, як йому перегадили всю кампанію

Роман Безсмертний “Я залишаюся у партії, нікуди не йду і працюватиму як член президії і член ради партії. Я вважав і вважаю, що фактичним керівником цієї партії є Віктор Андрійович Ющенко. А всі інші особи, які на різних етапах долучаються до партії – тимчасові менеджери”.

Про це в інтерв’ю “Главреду” сказав заступник Голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний.

“Зрозумійте мене: людині, яка створювала «Нашу Україну», важко дивитися, як вона приречена зникнути в ім’я народження нової партії... Я робив «Нашу Україну» за дорученням Ющенка і для нього. Його рішення про об’єднання, його активна участь у цьому процесі зобов’язують мене відійти – аби не бути у конфлікті із собою і щоб не створювати нікому дискомфорту у цьому процесі”, - заявив Безсмертний.

“Чесно кажучи, коли згадую людей, які восени 2005 – навесні 2006 років мені перегадили всю виборчу кампанію, розказуючи, що Президент має бути поза партією, над сутичкою, має дистанціюватися, – мені стає дуже неприємно. Тому що це стало причиною результатів парламентської кампанії, - сказав Безсмертний, - Сьогодні я залишаюся на позиції: Президент має бути партійним, має бути безпосереднім учасником будівництва і розвитку партії. І, перебуваючи у Секретаріаті Президента, я це реалізую як заступник глави. І мені особливо приємно, що ті люди, з якими я працюю, поділяють мою позицію, що Президент має бути партійним у демократичній державі. Тільки так народжується відповідальність політиків перед суспільством”.

Говорячи про свої перспективи в українській політиці, Роман Безсмертний зауважив: “Для мене місце у будь-якому списку абсолютно не має ніякого значення. Я не є людиною, яка воліє все життя бути вождем. Так само ніколи не ходитиму у «пристяжних». Я завжди залишаюся тим, ким я є. І з повагою до людей, з якими працюю, і з повагою до людей, які мене критикують”.

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