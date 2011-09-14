Форум за участі ПАРЄ «Державно-приватне партнерство у сфері скорочення ризиків»

У понеділок, 19 вересня, у конференц-залі Верховної Ради України відбудеться міжнародний форум «Державно-приватне партнерство у сфері скорочення ризиків – основа конкурентоспроможності країни у XXI столітті».

Організатор форуму – «Risk Reduction Foundation», за участі Парламентської Асамблеї Ради Європи і Підкомітету з питань сталого розвитку Комітету з питань навколишнього середовища, сільського господарства, місцевих та регіональних влад.

У заході братимуть участь Президент ПАРЄ Мевлют ЧАВУШОГЛУ, представники ПАРЄ, дипломати, експерти (екологи, економісти, ризикологи, політологи, правознавці).

За даними Організації Об’єднаних Націй, людству залишилося від 30 до 40 років для вжиття заходів, які необхідні для порятунку від глобальної катастрофи. Частота природних аномалій по всьому світу є загрозою для життя кожної людини, незалежно від місця проживання. Економічні втрати від стихійних лих тільки за останній рік оцінюються в більш як 100 млрд. доларів США. Впевненість у завтрашньому дні та високі стандарти якості життя можливі за умови вирішення таких глобальних проблем: зміна клімату, забруднення водних ресурсів, виснаження ґрунту, зменшення біологічного різноманіття, розповсюдження епідемій.

На форумі міжнародні експерти, члени ПАРЄ, громадсько-політичні діячі та представники страхових компаній обговорять механізми скорочення ризиків та їх втілення на законодавчому рівні. Керівники провідних страхових компаній поділяться досвідом страхування ризиків національного масштабу та виступлять з пропозиціями щодо підвищення ефективності державної політики за допомогою страхових інструментів.

Початок форуму – о 14.00.

Трансляція форуму проходитиме в режимі онлайн на сайті фонду «Скорочення ризиків» – www.rr-f.ch

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