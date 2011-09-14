«Слава Україні!» на одеському балконі зафарбували з наказу мерії?

В Одесі невідомі замалювали на приватному балконі у центрі міста гасло “Слава Україні!” та український орнамент як такі, що псують фасад будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам Вікторія СИБІР, власниця помешкання на вулиці Дерибасівській, до якого належить даний балкон.

Вона сказала: "Несподівано до будинку підігнали автомашину з люлькою, яку підняли до рівня мого балкону, після чого один із трьох прибульців у шкіряних куртках зафарбував за допомогою пульверизатора патріотичне гасло “Слава Україні!” та орнамент за українськими мотивами”.

В.СИБІР уточнила, що “намагалась вибити з чоловіків у шкірянках, за чиїм наказом вони взялися порядкувати на моєму балконі, але марно. Стояли на тому, що я, мовляв, цим гаслом та зображенням квіткового орнаменту псую фасад будинку”.

«Наскільки я розумію, - додала жителька Одеси в інтерв’ю УНІАН, - маляр виконував волю теперішнього міського начальства, що, як чорт ладану, не переносить не лише державної мови, а й символів чи гасел, пов’язаних з українською державністю. Думаю, саме тому і не до вподоби можновладцям дизайн балкона моєї квартири».

Втім, сказала В.СИБІР, вона має намір відновити дизайн балкону, «тим більше, що виявилося чимало бажаючих долучитися до цього».

Як заявив кореспонденту УНІАН координатор одеської громадської ініціативи «Оновлення країни» Сергій ГУЦАЛЮК, “це ще один прояв нетерпимості міської влади до усього українського, адже за тривалий час оригінальний дизайн балкона Вікторії СИБІР встиг здобути популярність - туристи навмисно ходили подивитися на нього”.

За його словами, “навіть відзначення 2-3 вересня Дня Одеси мер Олексій КОСТУСЄВ перетворив, по суті, на святкування Дня Росії. Одесити та гості міста, у тому числі представники консульств Польщі, Литви, Фінляндії, Естонії, Австрії, були вражені програмою концерту на Потьомкінських сходах, зміст якого зводився до ностальгії за радянською імперією, закликів до її відновлення та силування будь-що довести, що Одеса - «російське місто».