У Рибакова називають похід Яценюка в СІЗО спробою підібрати електорат Тимошенко

Багато лідерів опозиційних партій роблять зусилля, щоб «розжитися» електоратом Тимошенко, вважає народний депутат, член фракції «Реформи заради майбутнього» Олександр Буджерак. Як повідомляє сайт "Східний кореспондент", про це політик заявив, коментуючи вчорашні відвідини Яценюком Лук`янівського СІЗО, пише прес-служба.

«Пан Яценюк відвідав Лук`янівський СІЗО нібито з перевіркою дотримання там прав людей, яких тримають під вартою. Але насправді Арсенія Яценюка значно більше цікавило висвітлення в пресі його подорожі по СІЗО і можливе спілкування з Тимошенко», - переконаний член фракції «Реформи заради майбутнього» Олександр Буджерак.

Депутат вважає, що «керівництво СІЗО законно відмовило в побаченні. Тому, одержавши в їдальні СІЗО булочку, лідер «Фронту змін» почав активно обурюватися «на камери», розмірковуючи про пісний хліб насущний арештантів».

«Як людина, яка має великий досвід роботи в правоохоронних органах, хотів би порадити Арсенію Петровичеві читати професійну юридичну літературу, щоб не компрометувати нашу державу, - підкреслив член фракції «Реформи заради майбутнього». - У слідчих ізоляторах утримують людей, які скоїли тяжкі злочини і мають бути ізольовані від суспільства. Така практика існує в будь-якій демократичній країні. Невинних в ізоляторах практично немає. І чому Яценюк вважає, що до злочинців, які скоїли економічні злочини, накрали мільйони і не повернули державі збитки, повинен бути інший підхід?»

Депутат також цікавиться, чому ніколи раніше Арсеній Яценюк не помічали занепокоєним долею людей, яких тримають під вартою.

«Очевидно, Арсеній Петрович щиро переконаний, що такий яскравий інформаційний привід як похід у СІЗО принесе йому більше політичних і електоральних дивідендів, ніж рутинна робота в парламенті. Хоча подібне «биття в груди» і абсолютно непрофесійні заяви в очах обізнаних людей роблять його дещо смішним. З таким завзяттям пан Яценюк краще б дбав про долі мільйонів простих трударів, як це робить наша фракція», - зазначив Олександр Буджерак.

Депутат не виключає, що показне занепокоєння Яценюка щодо прав підслідних і інших «принижених і скривджених» допоможе йому незабаром прибрати до рук статус лідера опозиції.