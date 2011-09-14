Завтра Янукович проведе засідання Ради регіонів

У четвер, 15 вересня, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Ради регіонів (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11) .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Фотографи та оператори запрошуються до зали на 10.15. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру, де транслюватиметься засідання.