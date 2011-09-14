Завтра Янукович проведе засідання Ради регіонів
22:41, 14 вересня 2011Політика
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В Адіміністрації Президента
У четвер, 15 вересня, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Ради регіонів (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11) .
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Фотографи та оператори запрошуються до зали на 10.15. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру, де транслюватиметься засідання.
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