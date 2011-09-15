Кирила у Луганську назвали ангелом російської православної церкви

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ учора ввечері звернувся з пастирським словом до вірян Української православної церкви в Свято-Володимирському кафедральному соборі Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, зустрічаючи патріарха КИРИЛА, віряни і духівництво зібралися як в храмі, так і на вулиці.

"З великою радістю ступив я на Луганську землю - землю-трудівницю, землю, де живе особливий народ. Бог поблагословив людей, які живуть тут, родючою землею, багатими надрами. Однак і родюча земля, і багаті надра можуть не приносити користі, тому що все залежить від людини - від її ставлення до Бога, до навколишнього світу і до інших людей. Тут, на цій землі, живе народ працелюбний, терплячий, який зберігає православну віру. Мені дуже хотілося відвідати Луганськ, помолитися разом з вами, підтримати вас у всіх ваших добрих справах, особливо ж у зберіганні єдності Православної Церкви, у зберіганні благодаті Божої, яка через Православну Церкву торкається розуму і серця кожної віруючої людини", - відзначив патріарх КИРИЛ.

Також він нагадав, що єпархія в Луганську відкрилася 20 років тому, а до того - Луганськ окормлявся одеськими архіпастирями, які приїжджали до міста не частіше двох разів на рік.

Патріарх повідомив, що його пастирський візит приурочений до святкування двадцятиріччя Луганської єпархії.

Він подякував духівництву, поблагословив керівництво Луганської області і подарував Свято-Володимирському кафедральному собору ікону Казанської Божої Матері.

У свою чергу, митрополит Луганський і Алчевський ІОАННІКІЙ у своєму вітальному слові назвав патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА «ангелом Російської Православної Церкви».

«Вітаю вас як ангела Російської православної церкви. Ваш візит – це історична епохальна подія для Луганської єпархії. Сьогодні радіє вся Луганщина - від щастя бачити і чути вас. Хай вашими молитвами міцніє і зростає наша Свята Русь», - сказав митрополит ІОАННІКІЙ, і підніс як дар Патріарху КИРИЛУ ікону пресвятої Богородиці.