"Свобода" вимагає не допустити приватизації Почаївської лаври

Представники фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» відмовилися брати участь у сесії Тернопільської облради, після того як депутати з інших фракцій не підтримали звернення до керівництва держави щодо неприпустимості розгляду Верховною Радою законопроекту, який дозволить приватизацію Почаївської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні містився заклик до голови Верховної Ради, керівників парламентських фракцій та народних депутатів від Тернопільщини не голосувати за законопроект під № 9105 «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з переліку будівель Почаївської лаври)».

Під час голосування проект звернення не набрав необхідної кількості голосів. Після цього в залі розпочалися гострі дискусії, під час яких позафракційний депутат Степан БАРНА висипав на стіл одного з лідерів фракції Партії регіонів Павла ФЕДИКА жменю дрібних монет. За словами С.БАРНИ, це є «символом 30 серебників, за які «регіонали» готові продати святиню».

«Наша позиція – не допустити прийняття цього закону і не допустити втрати такої святині як Почаївська лавра», – наголосив С.БАРНА.

Керівник фракції ВО «Свобода» в облраді Олег СИРОТЮК додав, що контрольна комісія обласної ради, яка вивчала законність передачі храмового комплексу в Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, виявила численні порушення, в тому числі в сфері користування надрами та міграційної політики. «Ми побачили, що в Почаївській лаврі займаються політичною діяльністю, причому формуються виражено проросійські настрої. Зараз святе місце перетворюється на місце торгу», – переконаний О.СИРОТЮК.

Водночас П.ФЕДИК закликав депутатів не втручатися у церковні справи. «Церква між собою розбереться. Не треба лізти до церкви зі своїми партійними інтересами, туди треба ходити молитися. Чого робити з цього питання крики і верески? Якщо лавру передадуть УПЦ МП, то вона дбатиме за комплекс. У нас ось замки гниють, бо їх нема кому доглядати», – сказав П.ФЕДИК.

Після цього депутати таки домоглися проведення повторного голосування за ухвалення звернення у поіменному режимі. Однак під час поіменного голосування за проект звернення «за» проголосували 50 депутатів з 69 присутніх, 19 депутатів від Партії регіонів та партії «Єдиний центр» не голосували.

Одразу після голосування представники «Свободи» взяли перерву, повернувшись після якої відмовились брати участь у подальшій роботі сесії.

«Ми вважаємо, що продовжувати сьогоднішнє засідання немає сенсу. Люди мають розуміти, що завдяки позиції партії влади і обласної адміністрації ми не можемо гідно представляти позицію усієї тернопільської громади», – пояснив рішення фракції ВО «Свобода» О.СИРОТЮК.

Через відсутність кворуму сесію Тернопільської облради було закрито. Понад 30 питань, серед яких три обласні програми, так і не були прийняті.

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабінет міністрів оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. На розпорядження Кабміну у 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району у державну власність із внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні 2003 року, згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської лаври було вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ МП, про що укладено угоду між Держбудом та Свято-Успенською Почаївською лаврою. Договір діє 49 років – до 1 січня 2052 року.

Із обранням нового складу Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу у Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного і міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства.

Обласна рада двічі приймала звернення до влади щодо скасування рішення про передачу святині Московському патріархату та щодо повернення лаври до заповідника. В усіх випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, не було.

У вересні у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 9105 «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з «Переліку» будівель Почаївської лаври)». Його подали депутати Дмитро ШЕНЦЕВ (Партія регіонів – УНІАН) та Юрій БУТ (пройшов за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», зараз – член провладної депутатської групи «Реформи заради майбутнього» – УНІАН).