Януковича просять не знищувати українські школи на Донеччині

12 партійних і громадських організацій Донецької області просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зберегти україномовні школи в регіоні.

Відповідне звернення, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, відправлене Президенту кур`єрською поштою.

Звернення підписали керівники облорганізацій ВО «Просвіта», «Фронту Змін», «Нашої України», «Батьківщини», Народного Руху України, Партії захисників Вітчизни, Конгресу українських націоналістів, донецької міськорганізації ВО «Свобода» та інших.

«Звертаємося до Вас за допомогою в збереженні україномовних шкіл у Донецькій області, а саме: шкіл I-II ступенів № 3 № 27 і № 100 у віддалених селищах Макіївки і школи I-III ступенів № 111 Донецька. Допоможіть припинити вперту і несамовиту боротьбу макіївської і донецької влади зі своїми співвітчизниками та їхніми дітьми», - говориться у зверненні.

Автори листа повідомили, що вже 8 місяців триває боротьба батьків учнів цих шкіл за право навчання дітей у рідних школах.

В.ЯНУКОВИЧУ вони нагадали, що всупереч його завіренням «продовжити навчальний процес з 1 вересня у цих школах, враховуючи те, що рішення від 25 березня 2011 року Макіївської міськради про ліквідацію цих шкіл оскаржене в Донецькому окружному адміністративному суді й щодо нього ще не винесено постанову, міська влада Макіївки звільнила всіх учителів названих шкіл і не пустила дітей до школи 1 вересня».

Автори також відзначили, що батькам учнів зазначених макіївських шкіл не пред`явили наказ міськуправління освіти про ліквідацію шкіл, а влада міста, звернувшись до міліції та СБУ, «тепер вже воюють з дітьми, а не з їхніми батьками, що має ознаки кримінального злочину».

Так, напередодні 1 вересня всіх 297 батьків учнів цих макіївських шкіл відвідали представники райвідділу освіти з представниками відділу з роботи з неповнолітніми міськвідділу міліції Макіївки і служби у справах дітей, і залякували батьків тим, що якщо вони приведуть дітей до шкіл, що закриваються, їх притягнуть до відповідальності та позбавлять батьківських прав.

«На святі Першого дзвоника 1 вересня, не узгодивши з батьками переведення дітей ліквідованих шкіл до інших шкіл, представники влади вдалися до кримінальних дій: мали намір вирішити це питання безпосередньо з дітьми і, посилаючись на ухвалу апеляційного суду, хотіли посадити дітей в автобуси і відвезти їх у невідомому напрямі», - розповіли в своєму листі представники партійних і громадських організацій Донецької області. При цьому вони додали, що діти дуже болюче сприйняли цю вимогу, «почали плакати, одержали замість свята психологічний стрес, відмовляються йти до інших шкіл».

2 вересня ситуація повторилася - до школи № 100 приїхали дві машини зі співробітниками правоохоронних органів, щоб заборонити дітям і батькам входити до школи, яку вони самі підготували до нового навчального року на власні кошти. Представник райвідділу освіти вигнала вчительку із класу з погрозами, повідомили автори листа.

Автори звернення відзначили, що не пустили дітей 2 вересня і до школи № 3, хоча особисті справи дітей перебувають в цьому навчальному закладі, а наказ про ліквідацію школи батькам не надали.

Біля цих шкіл чергує велика кількість міліції.

3 вересня батьки дітей школи № 100 тимчасово перевели своїх дітей до школи № 7 Харцизька в 10 кілометрах від свого навчального закладу, куди їх возять рейсовими автобусами, а батьки учнів школи № 3 написали заяви про тимчасове навчання дітей в інших школах до вирішення питання в судах.

Автори звернення наголошують, що питання про ліквідацію шкіл приймалося таємно, з батьками не обговорювалося, постанову Кабміну від 19.04.2010 № 315, згідно з якою підлягає оптимізації мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня, в яких кількість учнів менш ніж 40 чоловік, а для навчальних закладів I-III ступеня – кількість учнів менш ніж 100 чоловік, було порушено.

Причини ліквідації шкіл на сесіях міськрад вказані не були, а в судах представники влади відзначали одну причину – брак коштів на освіту.

У всіх випадках при переведенні дітей до інших навчальних закладів погіршилися умови навчання, збільшилася відстань до інших шкіл від 3 до 10 кілометрів, шкільні автобуси не запропоновані, дороги не освітлені, не відремонтовані й без тротуарів. Батьки мусять звільнятися з роботи, щоб возити дітей до інших шкіл, а також повинні оплачувати проїзд до віддалених шкіл.

Автори звернення повідомили Президенту, що, оскільки щодо донецької школи № 111 є судова ухвала про забезпечення позову, влада 1 вересня відкрила школу, але сьогодні там також йде тиск на голів судів.

«Такі дії міської влади Макіївки і Донецька підривають авторитет Президента України і довіру народу до всіх гілок влади. Звертаємося до Вас за допомогою у збереженні наших рідних україномовних шкіл у Донецькій області», - говориться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

«Вимагаємо дати доручення генеральному прокурору України провести перевірку ліквідаційних рішень Макіївської й Донецької міських рад щодо вищезазначених шкіл і внести протести з цих питань. Припинити тиск на батьків дітей», - говориться у зверненні.

Також автори листа просять В.ЯНУКОВИЧА «звернутися до Кабінету міністрів - виділити додаткові кошти на фінансування чотирьох шкіл, а це лише близько 4 млн. грн. на рік».

Вони нагадали Президенту, що 4 млн. грн. – це набагато менше тих 28 млн. грн., які Кабмін виділив для школи в Єнакієвому, де навчався глава держави.