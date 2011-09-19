Януковича в США зустрінуть протестами

Українська діаспора у США має намір провести акції протесту до приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на засідання 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це повідомив народний депутат України Володимир АР’ЄВ.

Водночас політик відмовився детально розповісти, які саме акції і заходи готує опозиція до приїзду В.ЯНУКОВИЧА.

«Їхати опозиції на Генеральну асамблею ООН зараз сенсу немає. Якщо будуть заходи, то в рамках діаспори. Що саме - точно я вам сказати не можу», - сказав народний депутат.

За його словами, в рамках акцій протесту, перш за все, порушуватиметься тема політичних репресій проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 19-23 вересня Президент України здійснить робочий візит до США. В.ЯНУКОВИЧ виступить на Пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН і візьме участь у Пленарному засіданні високого рівня з питань ядерної безпеки. Також запланована низка двосторонніх зустрічей.