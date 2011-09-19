Луценко переживає, що мільйонери з Баден-Бадена кинуться в СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що за три тижні перерви в судових засіданнях у його справі він не отримував лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед початком судового розгляду кримінальної справи проти нього у Печерському районному суді Києва.

Екс-міністр зазначив, що для його медичного обстеження призначено комісію у складі шести лікарів.

«За ці три тижні я жодного лікування не отримав… Я думаю, що в результаті напишуть, що я достатньо здоровий для утримання в тюрмі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я єдине при цьому переживаю за Трускавець, Баден-Баден і Карлові Вари, бо купа мільйонерів кинеться в Лук’янівське СІЗО записуватися: за три тижні вилікувати таку хворобу, напевно, можна тільки в наших тюрмах», - додав екс-міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що до складу медичної комісії включено двох лікарів, які поставили йому раніше діагноз цироз печінки, однак цих лікарів не запрошують до нього.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року знаходиться в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Печерський районний суд Києва 13 вересня дав дозвіл на дообстеження колишнього міністра за межами СІЗО.

Екс-міністра 15 вересня вивозили із СІЗО до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров`я Україна колегіального дообстеження стану його здоров`я. Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний, поінформували в пенітенціарній службі. Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.