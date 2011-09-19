Янукович полетів в Америку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки (м.Нью-Йорк) для участі в заходах 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент виступить на пленарному засіданні 66-ї сесії Генасамблеї ООН у рамках загальних дебатів, а також на двох спеціалізованих засіданнях Генасамблеї високого рівня – з питань ядерної безпеки і захищеності та з питань профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними.

Окрім заходів у рамках Генеральної асамблеї ООН, Президент України візьме участь в окремому Засіданні високого рівня щодо Лівії (2-а зустріч групи «Друзі нової Лівії»).

В.ЯНУКОВИЧ також візьме участь у церемонії інавгурації ініціативи Президента США Барака ОБАМИ та Президента Бразилії Ділми РУССЕФФ «Партнерство «Відкритий уряд».

Під час робочого візиту Президент України, крім того, проведе низку двосторонніх зустрічей із главами держав та урядів іноземних країн і керівниками міжнародних організацій.