Прес-конференція «Закон про документи дозволить ЄC відмінити візи для українців»

У четвер, 29 вересня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція народних депутатів України Олега ЗАРУБІНСЬКОГО і Валерія КОНОВАЛЮКА на тему: «Ухвалення парламентом закону про документи дозволить Євросоюзу зробити безвізовим в'їзд для українців».

23 вересня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України "Про документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України". Таким чином парламент виконав одну з головних вимог ЄС з впровадження Україною електронних закордонних паспортів з біометричними даними.

Співавтори цього закону О.ЗАРУБІНСЬКИЙ та В.КОНОВАЛЮК розкажуть про практичні кроки з його реалізації в Україні і перспективи отримання нашою країною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Інформаційне агентство «Наш Продукт», м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схему проїзду приведено тут.

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