Янукович стане першим гостем Туска на саміті «Східного партнерства»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стане першим гостем серед найбільш високопоставлених посадовців - учасників Другого саміту „Східного партнерства” (СП), котрий розпочинається сьогодні у Варшаві.

Про це свідчить програма зустрічей глави польського уряду Дональда ТУСКА, котрий виступає господарем саміту.

Польський прем’єр вітатиме частину гостей, які прибудуть раніше офіційного початку саміту, біля своєї канцелярії у столиці Польщі.

Першим Д.ТУСК зустріне Президента України В.ЯНУКОВИЧА, з яким проведе близько півгодинну зустріч, яка завершиться заявою обох політиків для медіа.

Після цього глава польського уряду проведе зустріч з керівником Ради Євросоюзу Херманом Ван РОМПЕЄМ, з яким пізніше зустрінеться із представниками білоруської опозиції та учасниками конференції „Громадянське суспільство”.

Зустрічі завершаться заявою Д.ТУСКА та Х.РОМПЕЯ для медіа.

Перша частина програми саміту „Східного партнерства” розпочнеться у 19.20 (за київським часом) з офіційного привітання глав делегацій 27 держав Європейського Союзу та шести держав учасниць, яке пройде у варшавському Центрі Науки Коперника.

Після цього відбудеться урочистий прийом з нагоди саміту, де, за неофіційними даними, відбудуться перші консультації з найважливіших питань, які планується обговорити наступного дня.

Згідно з програмою саміту, завтра відбудуться дві пленарні сесії, які триватимуть по близько 1,5 години, та прес-конференція Д.ТУСКА, Х.РОМПЕЯ, глави Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та глави уряду Угорщини Віктора ОРБАНА.

Саміт завершиться ланчем для його учасників в Королівському замку у Варшаві.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, 7 президентів та 22 глави урядів з Євросоюзу та країн „Східного партнерства” планують взяти участь у дводенному саміті у Варшаві.

В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Польщі планує провести сім двосторонніх зустрічей, зокрема, крім Д.ТУСКА, з главою Польської держави Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, з Ж.БАРРОЗУ та Х.РОМПЕЄМ.

Також Президент України планує обговорити співробітництво з главами урядів Ірландії та Португалії.