Янукович стане першим гостем Туска на саміті «Східного партнерства»
Програма саміту почнеться у 19.20
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стане першим гостем серед найбільш високопоставлених посадовців - учасників Другого саміту „Східного партнерства” (СП), котрий розпочинається сьогодні у Варшаві.
Про це свідчить програма зустрічей глави польського уряду Дональда ТУСКА, котрий виступає господарем саміту.
Польський прем’єр вітатиме частину гостей, які прибудуть раніше офіційного початку саміту, біля своєї канцелярії у столиці Польщі.
Першим Д.ТУСК зустріне Президента України В.ЯНУКОВИЧА, з яким проведе близько півгодинну зустріч, яка завершиться заявою обох політиків для медіа.
Після цього глава польського уряду проведе зустріч з керівником Ради Євросоюзу Херманом Ван РОМПЕЄМ, з яким пізніше зустрінеться із представниками білоруської опозиції та учасниками конференції „Громадянське суспільство”.
Зустрічі завершаться заявою Д.ТУСКА та Х.РОМПЕЯ для медіа.
Перша частина програми саміту „Східного партнерства” розпочнеться у 19.20 (за київським часом) з офіційного привітання глав делегацій 27 держав Європейського Союзу та шести держав учасниць, яке пройде у варшавському Центрі Науки Коперника.
Після цього відбудеться урочистий прийом з нагоди саміту, де, за неофіційними даними, відбудуться перші консультації з найважливіших питань, які планується обговорити наступного дня.
Згідно з програмою саміту, завтра відбудуться дві пленарні сесії, які триватимуть по близько 1,5 години, та прес-конференція Д.ТУСКА, Х.РОМПЕЯ, глави Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та глави уряду Угорщини Віктора ОРБАНА.
Саміт завершиться ланчем для його учасників в Королівському замку у Варшаві.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, 7 президентів та 22 глави урядів з Євросоюзу та країн „Східного партнерства” планують взяти участь у дводенному саміті у Варшаві.
В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Польщі планує провести сім двосторонніх зустрічей, зокрема, крім Д.ТУСКА, з главою Польської держави Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, з Ж.БАРРОЗУ та Х.РОМПЕЄМ.
Також Президент України планує обговорити співробітництво з главами урядів Ірландії та Португалії.