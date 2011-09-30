Адвокат Тимошенко радить прокурорам провести обшук у Бойка

Адвокат екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ радить прокуратурі провести обшук в Міністерстві енергетики для того, аби знайти оригінал доручення екс-прем’єра делегації НАК «Нафтогазу» на проведення газових переговорів у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час стадії обміну репліками в судовому засіданні у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ зауважив, що прокуратура постійно говорить про те, що немає оригіналу цього документа і захист нібито побоюється, що його буде знайдено.

«Вони говорять про те, що захист побоюється, що буде встановлена реальна дата виготовлення доручення. Я вам скажу, що ми нічого не боїмося», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат зауважив, що може підказати прокуратурі, де можна знайти цей оригінал.

«Проведіть обшук в Міністерстві палива та енергетики, бо міністр ПРОДАН, коли отримав доручення, мав його здати в канцелярію», - сказав він.

«Проведіть обшук у пана БОЙКА, можливо, знайдете оригінал і встановите дату, коли він виготовлений», - додав Ю.СУХОВ.