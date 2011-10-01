Янукович про суд над Тимошенко: намагаюся уникати конкретних відповідей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в ЄС стурбовані процесом над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, але сподівається, що там добре розуміють, що в Україні функціонує незалежна гілка влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Варшаві, розповідаючи про хід саміту «Східне партнерство».

«Це питання періодично виникає, і на нього треба відповідати, ми бачимо, що це хвилює представників деяких країн Європейського Союзу. І ми пояснюємо, що суд ще не завершений, що суд є незалежною інстанцією і важко зараз дати будь-яку відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Що стосується безпосередньо його ставлення до процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, то він зауважив, що йому не хотілося б коментувати це, оскільки це може розглядатись як тиск або на суд, або на правоохоронні органи.

«Тому я намагаюся уникати конкретних відповідей на ці питання, на які я дійсно не можу дати відповіді. Крім суду, остаточну відповідь не дасть ніхто», - сказав він, вчергове підкресливши, що суд в Україні є незалежною гілкою влади, і в Європейському Союзі це добре розуміють.