Москаль придумав, як вберегти політиків від тюрми

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо звільнення політичних діячів від кримінальної відповідальності, якщо в їхніх діях немає корисливих мотивів.

Відповідний законопроект вніс до парламенту 29 вересня народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Зокрема, депутат пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, а саме: доповнити ч.1 ст.6 КПК (щодо обставин, які виключають провадження в кримінальній справі) пунктом 13 такого змісту: “Щодо особи, посада якої законом віднесена до політичних посад, за вчинення цією особою дій, пов‘язаних із виконанням службових повноважень, якщо в цих діях немає особистої вигоди чи інших корисливих мотивів”.

«Виходячи із сьогоднішніх реалій, для законодавства України дуже актуальним є впровадження чіткого розмежування між політичною і кримінальною відповідальністю, – коментує свій законопроект Г.МОСКАЛЬ. – З уведенням у дію доповнення до КПК, кримінальну справу не можна буде порушити, а порушена справа підлягатиме закриттю щодо осіб, посади яких законом віднесено до політичних посад, за вчинення дій, пов‘язаних із виконанням службових повноважень, якщо в цих діях немає особистої вигоди чи інших корисливих мотивів».

За словами депутата, таким чином буде усунено можливості застосування кримінального переслідування політичних діячів за прийняття ними політичних рішень, якщо ці рішення не прийняті у власних особистих інтересах.

«Невідповідність дій суб’єктів політики інтересам суспільства є приводом для застосування політичної відповідальності. А оцінку в цьому випадку має давати не прокурор, який призначається відповідним владним режимом, а єдиний носій і джерело влади – народ», - підкреслив Г.МОСКАЛЬ.