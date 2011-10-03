Клюєв натякає, що Королевська «мало каші з'їла»

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевняє, що Україні не загрожує жоден дефолт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив під час Погоджувальної ради ВР, відповідаючи на слова народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ про те, що Україна стоїть на порозі дефолту.

«Все, що стосується дефолту, то люди, які озвучують такі речі, просто ще не стали державними діячами. Можливо, десь щось прочитали, можливо, десь щось вивчили, навчилися слова «дефолт», але не знають, коли і в який час його застосовувати», - заявив А.КЛЮЄВ.

За словами першого віце-прем’єр-міністра, подібні заяви є провокацією. «Жодного дефолту немає, платежі йдуть вчасно, жодних не було зупинок», - сказав А.КЛЮЄВ і додав, що на казначейських рахунках перебувають 20 млрд. грн. та близько 3 млрд. доларів.