У ЄС натякають, що Україна не матиме жодних привілеїв

Європейський Союз не погодиться на окреме підписання з Україною договору про створення поглибленої та всеохоплючої зони вільної торгівлі, який є частиною угоди про асоціацію України з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це журналістам заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

«Для нас це один нерозривний пакет... Тому, якщо хтось собі уявляє, що можна мати привілеї вільної торгівлі з ЄС, не поважаючи європейських цінностей, то помиляється», - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ нагадав, що обидва документи, згідно з європейським законодавством, мають бути ратифіковані.

Він назвав можливим підписання договору про асоціацію з Україною до 2012 року, відмовившись коментувати, чи це відбудеться, якщо екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і надалі залишатиметься в ув’язненні.

«Думаю, що майже завжди помилковим є давати відповіді на гіпотетичні питання», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Міністр додав, що українська влада розуміє, наскільки справа Ю.ТИМОШЕНКО є важливою для європейських політиків, і нагадав, що парафовану угоду про асоціацію повинен ратифікувати не лише Європарламент, але й національні парламенти 27 держав Євросоюзу.