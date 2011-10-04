У Львові виставка «Світ динозаврів»

Сенсаційна хода велетенських динозаврів по Україні продовжується. Після теплого і справді дружнього прийому в славному місті Донецьку динозаврів зустрічає гостинний та величний Львів.

Найкращу в Україні науково-просвітницьку виставку для сімей, дітей, школярів, молоді та дорослих мешканці міста Лева зможуть побачити вже з 7 жовтня 2011 року на території ТВК «Південний».

«Світ динозаврів» - міжнародний проект, який вже відвідали більш як 10 мільйонів глядачів у різних куточках Європи. Виставка має науково-пізнавальний і освітній характер і особливо цікава сім'ям з дітьми, школярам і студентам. З величезним успіхом експозиція, що прибула з Австрії, демонструється і в Україні. Динозаври вже побували в таких містах як Харків, Київ, Миколаїв, Кіровоград, Одеса, Донецьк і АР Крим. Вперше унікальна виставка відкриється у Львові.

Львів’яни та гості регіону зможуть відвідати безперечно сенсаційну культурологічну подію завдяки підтримки ТВК «Південний».

Упродовж місяця відвідувачі експозиції зможуть побачити наймасштабнішу в Європі колекцію, що складається з 60 експонатів 30 видів динозаврів, відтворених у натуральну величину на основі останніх наукових досліджень.

На території парка оселяться Стегозаври, Диплодоки, Трицератопси, Архіоптерикси, та звісно ж величний Тиранозавр, а також інші доісторичні рептилії.

На експозиції будуть представлені експонати тріасового, юрського, крейдяного періодів.

Розміри динозаврів вражаючі: до 6 метрів у висоту, довжина деяких досягає 23 метрів.

Для тих, хто хоче дізнатися детально про існування найбільш таємничих і величних мешканців нашої планети передбачені екскурсії, а також каталоги з вичерпною інформацією, про всіх динозаврів, представлених в експозиції.

Крім того, на виставці всі охочі зможуть:

відвідати виставку доісторичних скам'янілостей;

переглянути науково-освітні фільми про існування на Землі динозаврів;

взяти участь у розкопках залишків динозаврів;

досхочу пофотографуватися з експонатами;

а також, придбати безліч подарунків і сувенірів.

Виставка працюватиме з 7 жовтня до 6 листопада 2011 року з 09.00 до 19.00 щодня.

Вхід на виставку платний.

Вартість квитків:

для дітей до 4-х років (при наявності свідоцтва про народження) – безкоштовно;

для дітей від 4 до 16 років, студентів, пенсіонерів – 35 грн.

для дорослих – 50 грн.,

в будні дні діє спеціальна пропозиція – «Сімейний квиток» (2-є дорослих, 2-є дітей), його вартість – 100 грн.

для екскурсійних груп (школярі, туристи та інші) від 15 чол. – 25 грн. /люд. та 1 керівник групи – безкоштовно.

Квитки можна придбати з 7 жовтня 2011 року в касі виставки «Світ динозаврів».

Запрошуємо представників ЗМІ 7 жовтня 2011 року з 09.00 в Торговельно-виробничий комплекс «Південний» ( м. Львів, вул. Щирецька, 36) на відкриття виставки «Світ динозаврів».

Якщо Вас цікавить інформація про процес монтажу - прохання повідомити організаторам виставки по нижче вказаним номерам телефонів.

Тел. для акредитації:

(032)243-23-33;

(063) 309-17-79.

Подробиці на сайтах:

http://artmaxima-expo.com

http://dinos.lviv.ua

Проект «Світ динозаврів» був визнаний переможцем в номінації «Краща виставка 2010 року в Україні» щорічної Міжнародної премії Ukrainian Event Awards і нагороджений дипломом і статуеткою «Золотий ключ».