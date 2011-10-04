Підсумки сесійного тижня: декриміналізація економічних злочинів, продаж землі, вибори
У четвер, 6 жовтня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки сесійного тижня: декриміналізація економічних злочинів, продаж землі, парламентські вибори».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Які наслідки ухвалення законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів?
Чи вступить в силу з 1 січня 2012 року законопроект про ринок землі в Україні?
За якою системою пройдуть парламентські вибори в 2012 році?
Учасники круглого столу:
1. Ігор ГРИНІВ – народний депутат України («Батьківщина»).
2. Андрій ПАРУБІЙ – народний депутат України (партія «Наша Україна»).
3. Представник Партії регіонів.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).