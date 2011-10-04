Підсумки сесійного тижня: декриміналізація економічних злочинів, продаж землі, вибори

У четвер, 6 жовтня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки сесійного тижня: декриміналізація економічних злочинів, продаж землі, парламентські вибори».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Які наслідки ухвалення законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів?

Чи вступить в силу з 1 січня 2012 року законопроект про ринок землі в Україні?

За якою системою пройдуть парламентські вибори в 2012 році?

Учасники круглого столу:

1. Ігор ГРИНІВ – народний депутат України («Батьківщина»).

2. Андрій ПАРУБІЙ – народний депутат України (партія «Наша Україна»).

3. Представник Партії регіонів.

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