Литвин: Україна є країною недореалізованої демократії

Угода про асоціацію з Євросоюзом стане ефективним інструментом для проведення масштабних політичних та економічних перетворень у державі.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні під час зустрічі з президентом Національної ради*** Республіки Австрія Барбарою ПРАММЕР, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, Україна приступила до реалізації програми реформування усіх сфер життя, «коли фактично вичерпаний запас інших шляхів розвитку держави».

Для перетворень, наголосив він, потрібен діалог на рівні політиків, і тому співпраця з ЄС є критично важливою для України.

Європейська перспектива, зазначив голова Верховної Ради, має стати потужним політичним сигналом, який виправдає зусилля у реалізації непростих, а подекуди болючих реформ.

«Україна не може тривалий час перебувати на роздоріжжі, вона повинна мати чітке визначення, аби зорієнтувати політичну еліту, - сказав голова парламенту. - Насамперед наша країна підходить до Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі як до питання політичного вибору».

Він зауважив, що більшість громадян України «сприймають європейський спосіб життя і європейські цінності». «Коли йдеться про європейську перспективу, і політикум, і люди демонструють консенсус», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він зазначив, що «ці демократичні принципи мають співвідноситися з вірою і моральними засадами нашого суспільства».

В.ЛИТВИН наголосив, що демократичні європейські цінності не є новацією для України, пославшись, зокрема, на документи часів Київської Русі. «Україна є країною недореалізованої демократії», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, для України є надзвичайно важливим збереження і поглиблення відносин з Російською Федерацією.

У свою чергу президент Національної ради Австрії високо оцінила той факт, що «майже всі політичні партії України визначилися з підтримкою європейської інтеграції». За її словами, Австрія зацікавлена, аби Україна «рухалася у бік європейської інтеграції у частині демократизації політики і розвитку економіки».

Разом з тим, Б.ПРАММЕР зазначила, що важливим сигналом є боку України для ЄС стане ставлення влади до опозиційних партій і політиків.

«Поки є Верховна Рада, опозиція завжди почуватиме себе опозицією», - відповів В.ЛИТВИН. У цьому контексті він повідомив, що представники опозиції очолюють 14 парламентських комітетів з 27, опозиція має право щосереди формувати порядок денний, щоп’ятниці - визначати, хто з членів уряду відповідатиме на запитання парламентаріїв. «Для мене головне - аби у політиків було розуміння, що завжди треба поступати з позиції права, вести діалог», - сказав В.ЛИТВИН.

Під час зустрічі він також висловив переконання, що нинішній візит Б.ПРАММЕР дозволить розширити перелік питань двосторонньої співпраці. «Ми високо цінуємо традиційно дружні відносини між Україною та Австрією і прагнемо до зміцнення наших взаємин», - наголосив він. За словами керівника парламенту, для України є цікавим досвід Республіки Австрія в організації внутрішнього життя, реалізації зовнішньої політики.

За словами Б.ПРАММЕР, наші країни «дуже пов’язані в історичному плані і є важливими партнерами у Європі», та висловилася за подальше поглиблення й інтенсифікацію двосторонніх взаємин.

Говорячи про виборче законодавство, В.ЛИТВИН зазначив, що парламент очікує на висновки Венеціанської комісії щодо нового законопроекту про вибори народних депутатів. «Ми дуже уважно ставимось до оцінок європейських структур і аналізуємо всі рекомендації», - сказав він, додавши, що запропонував лідерам фракцій провести консультації після отримання висновків Венеціанської комісії з метою пошуку компромісу.

«Усі виборчі системи мають свої позитиви і негативи, але головне - наскільки прозорим і демократичним буде виборчий процес і наскільки результати виборів відповідатимуть очікуванням людей», - сказав він. При цьому В.ЛИТВИН висловив думку, що, «як мінімум, необхідні відкриті партійні списки, як максимум і компроміс - змішана система».

*** Національна рада (нім. Nationalrat) - нижня палата парламенту Австрії. Складається з 183 депутатів, обраних за пропорційною системою з відкритим списком: голосуючи за партію, виборець може вказати в бюлетені конкретного члена партії, підвищуючи його ранг всередині партійного списку.