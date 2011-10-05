Два свідки дають покази не на користь Луценка?

Судовий процес у справі Юрія Луценка ознаменувався новими свідченнями. Як повідомляє Ура-інформ, зокрема, свідок Курко розповів, як саме Луценко розпорядився оформляти особисту справу Приступлюка.

За його словами, "я пішов до Мельника, і доповів йому що з приводу оформлення Приступлюка є проблема, пов`язана з віком кандидата, оскільки на момент призначення Приступлюку було 46 років, а згідно з Положенням він досяг граничного віку перебування на службі в органах внутрішніх справ".

Курко сказав, що саме міністр Луценко усно вимагав погоджувати усі кадрові питання саме з Мельником. Після телефонної розмови з Луценком Мельник сказав передати особисту справу Приступлюка в ДРПД (департамент розшуково-пошукової діяльності), тобто призначити на посаду в цьому підрозділі".

Ще один свідок, Браславский, підкреслив, що не знав про те, що Приступлюк був його підлеглим, відмітивши, що дізнався про нього зі ЗМІ. Браславский повідомив суд про те, що "водії нашого підрозділу притягувалися до виконання функцій водіїв міністра, оскільки мали необхідні навики. Але вважаю, що наш підрозділ не може виконувати заходи, які оформлені з порушенням ".