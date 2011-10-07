Янукович думає, що Путін багато зробив на благо українського народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА з днем народження.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Ваша багаторічна праця та енергія, спрямовані на становлення економічно сильної й прогресивної держави, знаходять широку підтримку громадян Росії і здобули Вам авторитет безперечного лідера та впливового політичного діяча», - зазначив Президент України, звертаючись до голови російського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що В.ПУТІН зробив багато для поглиблення співробітництва між Україною та Російською Федерацією на благо народів наших держав.

Глава держави висловив упевненість, що «наші відносини стратегічного партнерства будуть і надалі розвиватися на міцному фундаменті дружби, довіри та взаєморозуміння».

В.ЯНУКОВИЧ побажав В.ПУТІНУ міцного здоров`я та успіхів у відповідальній діяльності, а його рідним – добра і благополуччя.