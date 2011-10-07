Могильов заявляє, що опозиція на мітинги збирає колишніх зеків

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що опозиція під стіни Печерського суду для участі в мітингах приводить переважно судимих осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутатів, чому під Печерським судом перебуває дуже велика кількість представників правоохоронних органів.

Міністр наголосив, що представники опозиції кожен день подають заявки, що в мітингу братимуть участь від 30 до 70 тисяч осіб. «І я повинен, враховуючи цю заявку, виставляти таку кількість міліції», - сказав А.МОГИЛЬОВ, додавши при цьому, що, як правило, в мітингу беруть участь не більше 100 осіб. «Після суду я докажу, що збирають раніше судимих, я покажу всі матеріали, в яких доказано, що збирають раніше судимих для бійок з міліцією», - сказав А.МОГИЛЬОВ.