Могильов поскаржився, що бронежилети по 800 гривень від куль не захищають
У порушення з боку міліції не вірить
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що усі заяви опозиції про якісь порушення з боку правоохоронців є не більш як інсинуаціями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Якщо у вас є якісь дані щодо протиправної діяльності міліції, направте їх до прокуратури. А так усі заяви про порушення є інсинуацією та політичним піаром», - сказав міністр.
Коментуючи заяву щодо необхідності виділення додатково 3 млрд. грн. на реформування міліції щороку, А.МОГИЛЬОВ зауважив, що це є цілком обґрунтованим. «Ті події, які були у нас в Одесі, показали, що потрібне переоснащення міліції», - сказав він.
За словами А.МОГИЛЬОВА, зокрема, бронежилети вартістю 800 грн. не захищають від куль.