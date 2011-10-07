Людмилі Янукович образливо, що чоловікові і їй перемивають кістки

Людмила Янукович вважає, що у її чоловіка - Президента України - багато недоброзичливців. Про це перша леді розповіла в ексклюзивному інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине". "Пам`ятаєте, коли на могилі Невідомого солдата був сильний вітер, який перекинув вінок. Як же потім цю новину смакували, перемивали кістки, зловтішалися. Адже всі під одним сонцем ходимо, хіба з іншими цього не могло статися?

Я дуже переживаю і коли про себе читаю в пресі. Постійно тільки і обговорень, у що була одягнена, на якій машині приїхала, який годинник на мені, скільки коштує. Навіщо придумувати, лити бруд? Хочете знати правду, підійдіть і запитайте", - висловила свої претензії до журналістів Людмила Янукович.