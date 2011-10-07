У п’ятницю, 14 жовтня, о 13.00 на території центру «Сканія Львів» (1-й км Західної кільцевої дороги м. Львова) відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття нового дилерського центру «Сканія Львів».

У прес-конференції візьмуть участь:

Озкан БАРМОРО, генеральний директор ТОВ «Сканія Україна»

Андрій ДАЛЛАКЯН, комерційний директор ТОВ «Сканія Україна»

Вадим ВАРЕНКО, директор «Сканія Львів»

Олександр БІЛОУСОВ, регіональний менеджер в Україні та Білорусі, Scania Credit Group.

З питань реєстрації на прес-конференцію звертайтеся до Лесі ГОРОШКО, PR-менеджера ТОВ «Сканія Україна» за телефоном: +38 067-464-91-09.

Розвиток і вдосконалення сервісної мережі Scania залишається найбільшим пріоритетом компанії. У 2009 році було відкрито новий дистриб’юторський центр у Київській області, у с. Калинівка. В 2010 році були введені в експлуатацію нові ремонтні бокси на сервісній станції «Дніпро-Скан-Сервіс», м. Дніпропетровськ.

Наступним важливим кроком стало відкриття нового центру у Західному регіоні України – «Сканія Львів». Місцезнаходження нового центру обумовлене важливим транзитним маршрутом, через який відбувається транспортний потік до країн ЄС. «Сканія Львів» поєднує функції з продажу і обслуговування техніки Scania та ремонту інших марок вантажної і причепної техніки. Загальна площа території центру - 1,6 га. Сервісна станція має 6 ремонтних боксів і обладнана сучасними технологіями та професійним технічним інструментом Scania. У Львівському регіоні Scania представлена з 1999 року. Нове дилерство замінить попереднє – Львівскан.

Адреса і телефони центру «Сканія Львів»:

1-й км Західної кільцевої дороги м.Львова

Кільцева дорога, буд.1

с.Рясне-Руське

Яворівський р-н

Львівська обл.

81085

Телефон: +380 32 235-06-00

Факс: +380 32 235-06-02

*** Scania є одним із світових лідерів серед виробників вантажівок і автобусів важкого класу, а також морських і промислових двигунів. Крім продуктів, Scania пропонує послуги з сервісу та фінансування і таким чином забезпечує своїх клієнтів ефективними комплексними транспортними рішеннями. Scania представлена майже в 100 країнах, штат співробітників компанії - 35200 осіб. Дослідження і розвиток зосереджені у Швеції, тоді як виробничі потужності знаходяться в Європі та Латинській Америці.

В Україні Scania представлена з 1993 року. Мережа з продажу і обслуговування техніки Scania в Україні складається з 8 сучасних центрів, які відповідають корпоративним вимогам Scania.

Детальніша інформація - на сайті Scania.