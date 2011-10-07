Луганський губернатор не витримав економії?

Губернатор Луганської області Володимир ПРИСТЮК призначив своїм новим заступником з агропромислового розвитку Сергія МАСЛІЄВА, збільшивши таким чином кількість своїх заступників до чотирьох.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Як відомо, у серпні цього року в рамках всеукраїнського скорочення апаратів облдержадміністрацій В.ПРИСТЮК удвічі скоротив кількість своїх заступників. У нього залишалося троє заступників - перший заступник голови облдержадміністрації Едуард ЛОЗОВСЬКИЙ, заступник голови облдержадміністрації з питань економічної, промислової політики і фінансів Анатолій РЕПИЦЬКИЙ і заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Олександр ОСТАПЕНКО.

Після цього прес-секретар губернатора Андрій ДІХТЯРЕНКО заявляв, що у В.ПРИСТЮКА залишається троє заступників, і їх кількість збільшуватися не буде.