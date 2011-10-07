Янукович у переддефолтній Греції хвалився стабільною Україною

Цього року приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні очікується на рівні 5%

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на бізнес-форумі «Співпраця України та Греції в умовах світової економічної кризи: практичні можливості та перспективи співпраці».

За його словами, стабільна робота влади дозволила країні відновити позитивні тенденції в економіці. Зокрема, зростання відбулося у всіх ключових секторах економіки: промислове виробництво зросло на 9%, будівництво – на 14%, аграрна галузь – більш як на 9%. В.ЯУКОВИЧ наголосив, що також пожвавився внутрішній споживчий ринок.

«Маємо стабільну і врівноважену фінансову ситуацію, стабільний та прогнозований курс гривні», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, експорт товарів і послуг України за підсумками першого півріччя, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 42%. Цього року Україна планує отримати врожай зернових на рівні понад 50 млн. тонн, що на 11 млн. тонн більше, ніж торік.

В.ЯНУКОВИЧ назвав закономірним, що реформи і політична стабільність створюють привабливі умови для інвестицій в Україні.

За його словами, одним із пріоритетних напрямів подальшої роботи щодо модернізації економіки України є покращення умов ведення бізнесу.

«Ми зосередилися на удосконаленні механізмів державної регуляторної політики через зменшення втручання держави у діяльність бізнесу, спрощення та удосконалення існуючих процедур регулювання», - сказав Президент.

Він підкреслив, що вже зараз на третину скорочено ліцензовані види діяльності, зменшено кількість контролюючих органів, визначено вичерпний перелік документів дозвільного характеру та запроваджено «декларативний принцип» їхньої видачі, суттєво спрощено відповідні процедури у будівництві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, нагальними завданнями є завершення реформування регуляторної системи, удосконалення законодавства з питань банкрутства та протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, посилення відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації. Також особливої уваги потребує реформування сфери надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня МВФ покращив прогноз росту ВВП України в 2011 році з 4,5% до 4,7%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз росту ВВП України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

У державному бюджеті на 2011 рік передбачений ріст ВВП на рівні 4,5%.