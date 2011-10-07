Водієві Луценка дали квартиру поза чергою як «учаснику бойових дій»?

Юрій ЛУЦЕНКО, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ України, не давав вказівки вирішити питання щодо надання житла своєму водієві Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній помічник екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА Валерій МЕЛЬНИК сьогодні на допиті в ході засідання в Печерському районному суді Києва.

«Була розмова. Юрій Віталійович сказав: попроси фахівців, нехай вони розберуться, чи має право ПРИСТУПЛЮК позачергово отримати житло як учасник бойових дій. І все», - сказав В.МЕЛЬНИК.

Наразі в судовому засіданні через зайнятість учасників процесу в інших судових засіданнях оголошено перерву до 9.15 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

За одним з епізодів справи Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у незаконному працевлаштуванні в МВС свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА.