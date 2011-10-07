Лукашенко повідав, як США зманювали його забезпеченою старістю «як у Кучми»

США вели переговори з представником, що має доступ до Президента Білорусі, про умови складання ним президентських повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Бєларусь, про це повідомив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для російських журналістів.

Він підкреслив, що США і Євросоюз висувають Білорусі постійні умови - «політв`язні, вибори ось за цими стандартами».

«Вже добалакалися до того, що минулого тижня (я вже не називатиму, хто) запросили одного з наших людей, який нібито має доступ до Президента, може мені щось сказати... Ваш Президент, ми йому забезпечимо все з американської сторони (пропозиції вносять), старість. Ось подивіться, як Президенту України КУЧМІ. До чого додуматися!», - обурився О.ЛУКАШЕНКО.

Але його представник, за словами Білоруського президента, відмовився розмовляти на цю тему, заявивши: «Наш Президент – зовсім інший».

При цьому О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що за президентське крісло заради влади і грошей не тримається.

«Якби я тільки був упевнений і знав, що сьогодні 80% білорусів ненавидять ЛУКАШЕНКА, я б сказав: спасибі, братики-білоруси, я собі на хліб зароблю. Я не тримаюся за це крісло, як ви іноді пишете в Росії, заради влади або заради багатства і грошей. Ні, я - перший Президент країни, і я повинен, йдучи, залишити країну такою, щоб соромно було після мене працювати гірше. І таку країну я залишу в спадок білорусам», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він також зазначив, що всі в світі розуміють, що військові кампанії в Іраку і Лівії ведуться Сполученими Штатами тому, що «нафта потрібна, багатства потрібні».