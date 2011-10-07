Нардеп хоче збагатити КК терміном «виправданий ризик у політиці»

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ пропонує декриміналізувати дії політиків, вчинені в умовах виправданого ризику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Г.МОСКАЛЬ вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу.

Зокрема, він пропонує доповнити ч. 1 ст. 42 Кримінального кодексу (яка встановлює обставини, що виключають злочинність діяння) новим абзацом: "Не є злочином також діяння (дія або бездіяльність) особи, посада якої законом віднесена до політичних посад, якщо це діяння пов‘язане із виконанням службових повноважень і було вчинене в умовах виправданого ризику".

Г.МОСКАЛЬ нагадує, що у ст. 42 Кримінального кодексу зазначено, що не є злочином діяння, яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.

«Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам», - зазначає депутат.

Разом із цим, зауважує Г.МОСКАЛЬ, законодавством України не визначено особливостей відповідальності за прийняття політичних рішень, проте наслідки та можливі ризики політичних рішень часто майже не піддаються розрахунку та прогнозуванню.

«В Україні треба унеможливити кримінальну відповідальність за прийняття політичних рішень в умовах виправданого ризику, і цим самим виключити можливість зведення рахунків влади з політичними конкурентами», - наголошує він.