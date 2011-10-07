Кортеж Карпачової потрапив у ДТП

У Рівненській області в ДТП потрапив кортеж уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової та заступник міністра праці та соціальної політики України Лідія Дроздова, повідомляє ТСН.

Аварія сталася через те, що водій зустрічної машини не впорався з керуванням і зіткнувся з машиною з супроводу омбудсмена.

В результаті четверо постраждалих, серед них і заступник міністра праці і соціальної політики. Усі четверо у лікарні. За попередніми даними загрози їхньому життю немає.

Водій легковика, свою провину визнав одразу. У його машині була вагітна дружина. Її теж шпиталізували.