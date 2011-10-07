Кортеж Карпачової потрапив у ДТП
21:19, 07 жовтня 2011Політика
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Водій зустрічної машини не впорався з керуванням
У Рівненській області в ДТП потрапив кортеж уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової та заступник міністра праці та соціальної політики України Лідія Дроздова, повідомляє ТСН.
Аварія сталася через те, що водій зустрічної машини не впорався з керуванням і зіткнувся з машиною з супроводу омбудсмена.
В результаті четверо постраждалих, серед них і заступник міністра праці і соціальної політики. Усі четверо у лікарні. За попередніми даними загрози їхньому життю немає.
Водій легковика, свою провину визнав одразу. У його машині була вагітна дружина. Її теж шпиталізували.
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