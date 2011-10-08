"Батьківщина" проти забудови Ботанічного саду
03:52, 08 жовтня 2011Політика
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Повідомлення з Житомира
Близько 100 прихильників ВО "Батьківщина" пікетували сьогодні сесію міської ради Житомира проти будівництва на колишній території Ботанічного саду гіпермаркету будматеріалів.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під гаслом: "Не дамо знищити Ботанічний сад!".
Перед учасниками мітингу виступили лідери міської організації «Батьківщини» із закликом не допустити будівництва гіпермаркету на території, яку житомиряни здавна вважають місцем відпочинку.
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