"Батьківщина" проти забудови Ботанічного саду

Близько 100 прихильників ВО "Батьківщина" пікетували сьогодні сесію міської ради Житомира проти будівництва на колишній території Ботанічного саду гіпермаркету будматеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під гаслом: "Не дамо знищити Ботанічний сад!".

Перед учасниками мітингу виступили лідери міської організації «Батьківщини» із закликом не допустити будівництва гіпермаркету на території, яку житомиряни здавна вважають місцем відпочинку.