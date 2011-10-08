Янукович сьогодні прийде на «Олімпійський»

У суботу, 8 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистій церемонії відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що у церемонії відкриття НСК "Олімпійський" візьме участь понад тисяча артистів. Віце-прем`єр пообіцяв феєричне відкриття НСК «Олімпійський», яке зможуть побачити до 58 тисяч глядачів. «У відкритті стадіону візьме участь 2100 артистів та волонтерів. Таємницю урочистої церемонії я відкрити не можу, проте запевняю: це буде надзвичайно яскраве видовище, розраховане на 2-2,5 години. Виступатиме більше 1000 артистів, а багатьох номерів, що будуть на відкритті, в Україні ще не показували», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Перший матч на НСК «Олімпійський» відбудеться 11 листопада 2011 року між збірними України та Німеччини.