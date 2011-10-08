ДАІ: Карпачова не потрапляла в аварію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова не перебувала в кортежі, який потрапив у п`ятницю в ДТП.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління ДАІ в Рівненській області, передає Укрправда з посиланням на Ukranews.

"Інформація про те, що в ДТП потрапила Ніна Карпачова, не підтвердилася. На момент події її не було в кортежі", - відзначає прес-служба.

За даними ДАІ, аварія сталася близько 17:00 в селі Яринівка Березнівського району.

33-річний водій Opel Vectra, рухаючись з боку Рівного у напрямку Сарн, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Mazda 6, за кермом якого перебував 52-річний чоловік.

У ДТП травмувалися троє людей. У повідомленні йдеться, що водій Mazda 6 із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку був доставлений в реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.

Крім того, з травмами у ту ж лікарню доставлені пасажири автомобіля Mazda 6 - начальник Управління праці та соціального захисту Рівненської облдержадміністрації Ольга Підкидач і заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова.

Крім того, під наглядом лікарів у перинатальному центрі знаходиться вагітна пасажирка Opel, хоча під час ДТП вона не постраждала. За фактом ДТП проводиться слідство.

У той же час, як пише "Комсомольська правда в Україні", в результаті ДТП Дроздова отримала забій хребта. Її машину знесло в кювет, і вона перекинулася.

Карпачова не постраждала. Вона перебувала в іншому автомобілі, і її водій зумів уникнути лобового зіткнення з іномаркою, що вилетіла на смугу зустрічного руху.

Видання зазначає, що Карпачова разом з губернатором області Василем Берташом, представниками міністерств і відомств України, а також місцевої влади відкривала в Дубровицькому районі територіальний центр для інвалідів та престарілих