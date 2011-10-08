Лукашенко підрахував, скільки білорусів йому довіряють

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що йому довіряють 70% жителів країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це А.ЛУКАШЕНКО сказав на прес-конференції для представників російських ЗМІ у п`ятницю, посилаючись на результати соціологічних досліджень.

«Це дещо менше порівняно з даними соціологічного опитування, проведеного в серпні (70% проти 80%). 70% респондентів вважають, що діяльність Президента відповідає їхнім інтересам, 60% опитаних позитивно сприймають життєву ситуацію (раніше було більш як 80%). Майже 50% (за цією позицією спостерігається значне падіння) упевнені в завтрашньому дні. У 58% громадян переважає позитивний емоційний стан. Це дуже низький рівень», - констатував білоруський Президент.

При цьому А.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що по жодній позиції немає показника 20%, про який заявляють незалежні соціологи.

Нагадаємо, що з згідно дослідженням, проведеним білоруським Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних досліджень (НІСЕПІ), у вересні за чергове переобрання А.ЛУКАШЕНКА готові були проголосувати тільки 20,5% білорусів.

При цьому, за даними НІСЕПІ, в червні цей показник становив 29%, а в грудні минулого року, відразу після того як А.ЛУКАШЕНКА переобрали на четвертий термін, його рейтинг становив 53%. На самих же виборах, за офіційними даними, Президент набрав 79% голосів.

Також А.ЛУКАШЕНКО обнародував результати соціологічних досліджень, які проводив очолюваний Олегом МАНАЄВИМ НІСЕПІ. (Раніше О.МАНАЄВ був затриманий і через 2-3 години його відпустили – УНІАН).

Коментуючи результати дослідження НІСЕПІ, згідно якими рейтинг А.ЛУКАШЕНКА знизився за півроку з 80% до 20%, сам Президент зазначив, що його «аніскільки не напружують ці дослідження».

А.ЛУКАШЕНКО засумнівався в об`єктивності результатів опитування, заявивши, що білоруська влада проведе «чесні та відкриті соціологічні дослідження».

«О.МАНАЄВ – це викормиш Заходу. Живе він у Вільнюсі. Я пам`ятаю його рейтинги. Манаєвські дослідження напередодні президентських виборів давали крах Президентові Білорусі. Чітко була збудована стратегія. МАНАЄВУ заплатили, він чітко збудував так звані соціологічні дослідження, де рейтинг ЛУКАШЕНКА знижується. У нього було, що менше половини населення мене підтримує. Заходу потрібно було це. МАНАЄВУ заплатили, і він збудував таку тенденцію. Насправді, білоруського Президента підтримали 79,9% офіційно. Реально – понад 80%. Це було чесно», - заявив А.ЛУКАШЕНКО.

Довідка УНІАН. Незалежний інститут соціально-економічних і політичних досліджень (НІСЕПІ) був заснований у лютому 1992 року групою учених, журналістів, політиків і бізнесменів. 15 квітня 2005 року інститут було ліквідовано за рішенням Верховного Суду Білорусі. Після цього НІСЕПІ був перереєстрований в Литві і продовжив дослідницьку й аналітичну діяльність в Білорусі. На сьогодні НІСЕПІ не має реєстрації в Білорусі і не має ліцензії на проведення досліджень.