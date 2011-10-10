Піскун: Зараз Кірєєв у справі Тимошенко цар і Бог

Суддя Родіон Кірєєв у своєму рішення має зазначити, чи вплинули технічні помилки слідчого на об`єктивність розслідування справи екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав "регіонал", колишній генпрокурор Святослав Піскун.

"Якщо так, вирок виносити не можна. Це повинен сказати суддя, а не слідчі. Кірєєв на собі замкнув все. Він зараз в цій справі цар і Бог. Що буде за пару років – ніхто не знає. Не важливо, молодий чи літній суддя. Він має бути справедливим", - зауважив він.

"Я думаю, що суд все одно прийме рішення. Яке саме – я не можу озвучувати. По-перше, коли суддя знаходиться у нарадчій кімнаті – це тиск на суд. Тому бажано про це менше говорити. По-друге, хто сьогодні може залізти Кірєєву у голову? Ніхто", - наголосив політик.

За словами "регіонала", для того, щоб визначити, яким є рішення у справі Тимошенко, треба знати матеріали.

"Через пресу, зокрема, телебачення, їх не можна вивчити. Якби я вивчив докази та матеріали, як юрист, точно сказав би, яке у цій справі можна прийняти рішення. Але я їх не бачив. Ми, прокурори, звикли працювати із документами. Розмови нас мало цікавлять. Навіть коли на суді хтось щось говорить, ми його не чуємо, доки це не буде написано на папері і людина внизу не підпишеться про те, що це казала. Розмову до справи не підшиєш", - додав Піскун.Нагадаємо, захист екс-прем`єра знайшов у кримінальній справі помилки, зокрема підписаний документ з неіснуючою датою 31 квітня 2011 року.