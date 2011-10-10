Власенко про справу Тимошенко: Бойко сказав маячню

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко просто не знає, про що говорить, коли заявляє про збитки в 1,5 млрд.грн. від дій Юлії Тимошенко на посту глави уряду. Про це ЛІГАБізнесІнформ заявив народний депутат з фракції БЮТ у Верховній Раді, захисник екс-прем`єра Сергій Власенко.

За словами політика, в матеріалах справи екс-прем`єра "Немає жодного доказу її вини". "Звинувачення повністю абсурдні. Останній абсурд прозвучав з вуст міністра Бойка, який заявив про збитки в 1,5 млрд. Але при цьому він вказав, що ці збитки завдано Укртрансгазу. Але позов подав Нафтогаз! Це повна маячня, вони просто не знають, що говорять", - підкреслив Власенко.

Він відзначив, що Бойко "не може не знати, що контракти на купівлю-продаж так званого технічного газу укладалися між Нафтогазом і Укртрансгазом у грудні 2008 року". "Тимошенко взагалі ніякого відношення до них мати не може", - додав політик.

В цілому, за його словами, рішення суду відносно екс-прем`єра "Цілком і повністю залежить від позиції Віктора Януковича. "Рішення приймає не Кірєєв (суддя у справі екс-прем`єра), тому говорити про те, що буде написано в тому документі, який він оголосить, пов`язувати з його власною роботою не можна", - підкреслив Власенко.

"Якщо будуть виконані зобов`язання, які Янукович брав перед представниками європейського політикуму, тоді, напевно, можна чекати якихось позитивних зрушень у справі Тимошенко", - сказав Власенко.

Нагадаємо, початок оголошення вироку у газовій справі проти екс-прем`єра Тимошенко призначено на 11 жовтня. Оголошення вироку може бути перенесене на інший день.