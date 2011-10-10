Чорновіл: У Януковича один вихід - робити боляче Пшонці

Президент Віктор Янукович боїться посадити чи випустити екс-прем`єра Юлію Тимошенко.

Про це в інтерв`ю "Газеті по-українськи" сказав народний депутат Тарас Чорновіл.

"Він розучився приймати та генерувати рішення. Раніше хоч трохи конкретні завдання ставив, а зараз якесь обмежене коло людей - Льовочкін, Фірташ, Хорошковський - носить йому інформацію, а він її клює. Усі думали, що справу Юлі після перерви відправлять на дорозслідування й тихо поховають. Але Януковичу на вухо нашіптують, що на свободі вона буде козні строїть, народ підніме, життя не дасть. Якщо Юлю садять, то буде обвал у переговорах з Євросоюзом. Країна стала заручником Тимошенко", - зазначив він.

Депутат вважає, що у Януковича ситуація дуже підвішена, бо через справу Тимошенко він свариться з Росією.

"Путін її більше любить. Газова угода 2009-го - це їхня спільна дитина. І коли маму починають судити, то виникають питання по тату: чи все в порядку в нього з аліментами. Тато образився", - наголосив Чорновіл.

"Єдиний вихід для Януковича — виправдальний вирок апеляційного суду. Після того генпрокурора Пшонку треба буде знімати і робити йому боляче", - додав політик.