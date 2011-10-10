Бондаренко: Тепер влада не має можливості приховувати інформацію

Народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявляє, що влада останнім часом зробила низку кроків, спрямованих на покращення ситуації зі свободою слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму виступі на Родоському форумі у Греції.

Зокрема, відзначила О.БОНДАРЕНКО, в країні розпочала свою роботу україномовна версія телевізійного каналу новин Euronews. Це, серед іншого, сприятиме зближенню інформаційного простору України і Європи та впровадженню європейських стандартів журналістики, сказала вона. Також, за словами депутата, у Києві розпочинає роботу Бюро Євроньюс, яке готуватиме для телеканалів матеріали про події в Україні.

У цьому контексті О.БОНДАРЕНКО нагадала і про ухвалений Закон «Про доступ до публічної інформації». Як приклад роботи закону - уперше були відкриті списки осіб, які користуються держдачами, зазначила вона. «Тепер влада не має можливості приховувати інформацію про витрати коштів бюджету», - підкреслила депутат.

Крім того, поінформувала вона на Форумі, було створено Міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань у відносинах між представниками ЗМІ і влади.

Також О.БОНДАРЕНКО відзначила, що на експертизу в Раду Європи внесено закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення». За її словами, влада обіцяє врахувати отримані зауваження і нарешті створити незалежне від держави Громадське телебачення.

Депутат також зазначила, що останнім часом відбулися зрушення у розслідуванні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. «Зараз іде суд над організаторами. Розслідується кримінальна справа проти можливих замовників», - додала вона.