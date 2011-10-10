Бондаренко: Тепер влада не має можливості приховувати інформацію
Як покращують ситуацію зі свободою слова
Народний депутат України від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявляє, що влада останнім часом зробила низку кроків, спрямованих на покращення ситуації зі свободою слова в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму виступі на Родоському форумі у Греції.
Зокрема, відзначила О.БОНДАРЕНКО, в країні розпочала свою роботу україномовна версія телевізійного каналу новин Euronews. Це, серед іншого, сприятиме зближенню інформаційного простору України і Європи та впровадженню європейських стандартів журналістики, сказала вона. Також, за словами депутата, у Києві розпочинає роботу Бюро Євроньюс, яке готуватиме для телеканалів матеріали про події в Україні.
У цьому контексті О.БОНДАРЕНКО нагадала і про ухвалений Закон «Про доступ до публічної інформації». Як приклад роботи закону - уперше були відкриті списки осіб, які користуються держдачами, зазначила вона. «Тепер влада не має можливості приховувати інформацію про витрати коштів бюджету», - підкреслила депутат.
Крім того, поінформувала вона на Форумі, було створено Міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань у відносинах між представниками ЗМІ і влади.
Також О.БОНДАРЕНКО відзначила, що на експертизу в Раду Європи внесено закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення». За її словами, влада обіцяє врахувати отримані зауваження і нарешті створити незалежне від держави Громадське телебачення.
Депутат також зазначила, що останнім часом відбулися зрушення у розслідуванні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. «Зараз іде суд над організаторами. Розслідується кримінальна справа проти можливих замовників», - додала вона.