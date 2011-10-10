Посол України зрозумів, що білоруси у порівнянні з українцями - просто діти

У Білорусі люди живуть мирно і впевнені в завтрашньому дні завдяки уряду і Президенту, вважає Надзвичайний і Повноважний посол України в Білорусі Віктор ТИХОНОВ.

В ефірі телеканалу РТР-Беларусь В.ТИХОНОВ сказав: «Я другий місяць вже тут. Я раніше чув це від інших, а зараз сам побачив, що, якщо порівняти з Україною, то ви взагалі щодо усіх цих справ – діти».

«У нас демонстрації, пікети - це у нас вже норма… Я уявляю, якби у вас тут щодня влаштовувалися погроми, на центральній площі ламали будівлі, приміщення підпалювали… Думаю, що народу це навряд сподобалося б. Я вважаю, що завдяки вашому уряду і Президенту при такому особливому натиску змогли утриматися, щоб люди мирно жили і були впевнені у завтрашньому дні», - підкреслив посол.

В.ТИХОНОВ також відзначив, що Україна не сумнівалася, коли на саміті «Східного партнерства» її просили підписати підсумковий документ з резолюцією, в якій засуджується Білорусь. «Ні, сумнівів не було. Ми весь час стоїмо на одній позиції. Ваше керівництво розбереться саме. Вже видно, що все йде до того, що розв’язуються питання ті, які висуває Євросоюз», - зазначив він.

За словами посла, «моя мета зробити так, щоб настав час (думаю, він має скоро прийти), щоб наші народи не відчували кордонів, щоб не стояли у черзі годинами в один або інший бік, проїжджаючи кордон, а так, як ЄС або країни Ради Європи користуються кордонами: проїжджаєш, не знаючи, де кордон, тільки слово «кордон» написане і на цьому все закінчилося. На жаль, у нас все це ще є. Ми сьогодні говоримо про зміцнення кордонів між двома країнами, що, думаю, зайва витрата коштів на даний момент».