Луценко каже, що його адвокати перевіряють суд на вошивість

Адвокати просять суд змінити колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжний захід, враховуючи покази свідків, які стверджували, що на допитах у Генеральній прокуратурі на них чинили тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ сьогодні на початку засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу екс-міністра.

За його словами, покази свідків, які вже виступили у суді, дають підстави сумніватися у достовірності наданих слідчими Генеральної прокуратури доказів у справі.

«Сьогодні стає очевидним, що дані про винуватість ЛУЦЕНКА, подані до Печерського райсуду, є недостовірними», - зазначається у клопотанні О.БАГАНЦЯ.

При цьому адвокат вказує, що факти фальсифікації доказів у справі, які вже встановлені в суді, якраз і є новими обставинами, що дають підстави для зміни стосовно Ю.ЛУЦЕНКА запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою.

Крім того, О.БАГАНЕЦЬ звертає увагу суду на те, що сторона обвинувачення в суді жодного разу не навела обгрунтованих та вмотивованих даних, на користь того, що Ю.ЛУЦЕНКО, перебуваючи за межами СІЗО, дійсно ухилятиметься від судового слідства та перешкоджатиме встановленню істини.

Інший адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН підтримав позицію свого колеги, нагадавши суду, що і глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ, і народні депутати вважають недоцільним тримання під вартою особи, яка начебто скоїла економічний злочин.

У свою чергу, виступаючи на підтримку заявленого клопотання, Ю.ЛУЦЕНКО висловив сумнів, що позиція Президента спонукає суд змінити йому запобіжний захід.

Водночас, екс-міністр зауважив, що клопотання його адвоката та наведені на його підтримку обгрунтування «є перевіркою на вошивість українського суду на предмет незалежності та самостійності». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якби в Україні дійсно існувала незалежна судова система, то Печерський райсуд вже б під час минулого засідання перекваліфікував справу Ю.ЛУЦЕНКА на справу проти Генпрокуратури, яка в незаконний спосіб отримала докази у справі.

«Я хочу ще раз подивитися, попри всі заяви ЯНУКОВИЧА і його шаманів про європеїзацію української судової системи. Мені дуже хочеться подивитися на результат, оскільки потім усі ці розмови про крокування в Європу можна засунути куди?.. Правильно, під стіл», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що в даному випадку він очікує від суду політичного рішення, тому що в Україні «за день до розправи над ТИМОШЕНКО» на справедливе рішення сподіватися не варто.

У свою чергу, представники сторони обвинувачення заперечили проти задоволення клопотання, наголосивши, що «в черговий раз захисник БАГАНЕЦЬ пробує вдатися до аналізу доказів і свою позицію нав’язати шановному суду». За словами прокурорів, оцінка доказів може бути здійснена лише судом при прийнятті рішення у справі. На переконання сторони обвинувачення, клопотання про зміну Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу грунтується «на передчасній, необ’єктивній та упередженій позиції».

Заслухавши думки сторін – учасниць процесу, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення по клопотанню.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.