Луценко каже, що його адвокати перевіряють суд на вошивість
"Куди можна засунути розмови про Європу..."
Адвокати просять суд змінити колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжний захід, враховуючи покази свідків, які стверджували, що на допитах у Генеральній прокуратурі на них чинили тиск.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ сьогодні на початку засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу екс-міністра.
За його словами, покази свідків, які вже виступили у суді, дають підстави сумніватися у достовірності наданих слідчими Генеральної прокуратури доказів у справі.
«Сьогодні стає очевидним, що дані про винуватість ЛУЦЕНКА, подані до Печерського райсуду, є недостовірними», - зазначається у клопотанні О.БАГАНЦЯ.
При цьому адвокат вказує, що факти фальсифікації доказів у справі, які вже встановлені в суді, якраз і є новими обставинами, що дають підстави для зміни стосовно Ю.ЛУЦЕНКА запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою.
Крім того, О.БАГАНЕЦЬ звертає увагу суду на те, що сторона обвинувачення в суді жодного разу не навела обгрунтованих та вмотивованих даних, на користь того, що Ю.ЛУЦЕНКО, перебуваючи за межами СІЗО, дійсно ухилятиметься від судового слідства та перешкоджатиме встановленню істини.
Інший адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН підтримав позицію свого колеги, нагадавши суду, що і глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ, і народні депутати вважають недоцільним тримання під вартою особи, яка начебто скоїла економічний злочин.
У свою чергу, виступаючи на підтримку заявленого клопотання, Ю.ЛУЦЕНКО висловив сумнів, що позиція Президента спонукає суд змінити йому запобіжний захід.
Водночас, екс-міністр зауважив, що клопотання його адвоката та наведені на його підтримку обгрунтування «є перевіркою на вошивість українського суду на предмет незалежності та самостійності». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якби в Україні дійсно існувала незалежна судова система, то Печерський райсуд вже б під час минулого засідання перекваліфікував справу Ю.ЛУЦЕНКА на справу проти Генпрокуратури, яка в незаконний спосіб отримала докази у справі.
«Я хочу ще раз подивитися, попри всі заяви ЯНУКОВИЧА і його шаманів про європеїзацію української судової системи. Мені дуже хочеться подивитися на результат, оскільки потім усі ці розмови про крокування в Європу можна засунути куди?.. Правильно, під стіл», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що в даному випадку він очікує від суду політичного рішення, тому що в Україні «за день до розправи над ТИМОШЕНКО» на справедливе рішення сподіватися не варто.
У свою чергу, представники сторони обвинувачення заперечили проти задоволення клопотання, наголосивши, що «в черговий раз захисник БАГАНЕЦЬ пробує вдатися до аналізу доказів і свою позицію нав’язати шановному суду». За словами прокурорів, оцінка доказів може бути здійснена лише судом при прийнятті рішення у справі. На переконання сторони обвинувачення, клопотання про зміну Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу грунтується «на передчасній, необ’єктивній та упередженій позиції».
Заслухавши думки сторін – учасниць процесу, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення по клопотанню.
Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.
23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.
За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.