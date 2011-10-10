Німецький політолог Олександр РАР називає великим питанням те, хто насправді заробляє на газі – Україна чи Росія.

Як повідомляє Інститут Горшеніна, про це він заявив, коментуючи масові перевірки офісів «Газпрому» в країнах Європи.

«Зараз легко можна зрозуміти, наскільки Україна бачить себе вбудованою в новий ринок (енергетичний) Європейського Союзу. Якщо Україна повністю підпорядковує себе правилам гри, то вона повинна йти на повну децентралізацію свого власного газового бізнесу. Тобто: розчленувати «Нафтогаз» і впустити західних інвесторів - для того, щоб вони перейняли частину цього бізнесу на території України», - сказав А.РАР.

Проте, за його словами, незважаючи на відповідні декларації української сторони, реальних результатів інтеграції України з Європою в цій сфері ще не видно. «І коли це все буде, якщо буде – це велике питання. Але лише тоді Україна говоритиме з ЄС в один голос, зможе одержувати підтримку від ЄС, буде частиною загальноєвропейської ієрархічної структури. Поки що цього не відбувається. Може, це мета України, але я не впевнений, що це дійсно є метою української політики. Україна, швидше, хоче домовитися і з Росією, - і відкрити можливості російських ринків, які дуже привабливі для України. На жаль, в газовій сфері між Росією і Україною є дуже багато підводних каменів, багато з них стороннім абсолютно невідомі. Говорити про газову ціну – це одна справа, але всі ми знаємо, що в газовому бізнесі зав`язані й інші структури на території України, в яких беруть участь також і приховані російські схеми. Хто насправді заробляє на газі – теж велике питання. І багатьох ця ситуація влаштовує – і в Україні, і в Росії. Мені здається, що тут також дуже сильно замішана політика. Це все очевидно. Якщо, наприклад, сьогодні Україна підпише угоду про вступ до Митного союзу або тісніше стане співробітничати з МС на умовах, які пропонує Росія, тоді того ж дня - навіть не наступного, а того ж дня - ціна на газ (для України) буде знижена. Тому ми маємо справу зараз з дуже важливим політичним розвитком - вирішується і доля України. Або бути їй частиною ЄС - и тоді грати за правилами гри Європи, і десь створювати умови для того, щоб Європа контролювала газові ринки України, або навпаки, сходитися з Росією і МС – відкрити для себе великі можливості на євразійському ринку - що теж, насправді, не така вже погана перспектива. Але тоді відразу домовлятися з Росією про політичні питання», - вважає А.РАР.

Нагадаємо, що 12 жовтня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Європейський газовий ринок: настає революція?».