Гриценко: Кремль розраховує, що зможе зупинити євроінтеграцію України

Кремль розраховує, що зможе зупинити євроінтеграцію України, вважає голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

В інтерв’ю УНІАНвін сказав: «Не думаю, що Росія відмовилася від своїх намірів затягнути Україну в Митний союз, бо вона, як сказав ПУТІН, взяла курс на створення «Євразійського союзу» за участю колишніх республік СРСР».

За словами А.ГРИЦЕНКА, керівництво Російської Федерації зрозуміло: на сьогодні в Україні збіглися інтереси народу та вождів, і коли йдеться про пріоритет зовнішньої політики, одним голосом говорить і влада, і опозиція.

«Про це говорять і члени нинішнього уряду, які ще рік тому були активними прихильниками Митного союзу», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, Росія змирилася з тим, що угода про зону вільної торгівлі та асоціацію з Євросоюзом буде підписана, і цей процес вона не зупинить.

«Проте Кремль розраховує, що він ще зможе зупинити європейську інтеграцію України на етапі ратифікації угоди, використовуючи свій вплив на окремі країни ЄС, приміром, Німеччину, Францію, Італію… І тут би я хотів задати пряме запитання європейцям: уявіть собі, що Україна не піде на підписання угоди про асоціацію, а натомість вступить до ЄврАзЕС, до Митного союзу, і тим більше - до Ташкентського договору про колективну безпеку країн СНД. Чи виграє від такого Європа? Для будь-якої розумної людини відповідь очевидна: ні», - наголосив голова «Громадянської позиції».