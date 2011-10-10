Томенко: Влада веде Україну до соціального вибуху

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що складається враження, що влада або не розуміє несприятливої соціально-економічної ситуації, яка складається у світі та відповідно в Україні, або свідомо веде країну до соціального вибуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зауважив: «Усі дії влади чітко вирізняють її прямопротилежне ставлення до великого бізнесу, який її підтримує, та до суспільства».

Віце-спікер зазначив, що, «з одного боку вона (влада) створює всі преференції і бюджетну підтримку власному великому бізнесу, натомість переслідує і створює проблеми для малого і середнього. Вона дає можливість своїм фінансовим інституціям безкарно працювати, натомість громадян змушує обмінювати навіть мізерну суму валюти за паспортами. Вона за бюджетні кошти будує вертолітні майданчики, щоби безперешкодно пересуватися по Києву нібито з метою швидкого медичного обслуговування, натомість уже кілька місяців десятки тисяч дітей не мають елементарних вакцин. Вона купує нерухомість та навчає своїх дітей у Європі, натомість українці змушені жити за радянським часом».

Як наголосив М.ТОМЕНКО, якщо така політика для «своїх» і для суспільства й надалі триватиме, вона об’єктивно закінчиться соціальним вибухом.

«За логікою дій, влада ділить країну не за регіонами і партіями, а за соціальними групами. А тому найвразливіші соціальні верстви та середній бізнес об’єктивно не сьогодні так завтра не витримають такої наруги проти себе і будуть протестувати проти найбагатшої верстви, в інтересах якої другий рік працює влада», - підсумував М.ТОМЕНКО.